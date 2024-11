POL-PDMT: Dreifelden - Verkehrsschild beschädigt - Zeugen gesucht

Horbach (ots) - Am 20.11.2024 um 02:20h wurden in Horbach in der Schulstraße brennende Mülltonnen gemeldet. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden; es entstand lediglich Sachschaden an der Fassade und an den Mülltonnen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

