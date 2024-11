Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand in Horbach

Horbach (ots)

Am 20.11.2024 um 02:20h wurden in Horbach in der Schulstraße brennende Mülltonnen gemeldet. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden; es entstand lediglich Sachschaden an der Fassade und an den Mülltonnen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

