Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Auel - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Auel (ots)

Aus bislang noch ungeklärten Gründen verlor ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Lahn-Kreis am Nachmittag des 19.11.2024 gegen 16:00 Uhr auf der B274 zwischen Sankt Goarshausen und Bogel die Kontrolle über seinen Pkw und stürzte in das angrenzende tieferliegende Bachbett. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Der 70-Jährige musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde die B274 von der Abfahrt Reichenberg bis zur Bogeler Mühle für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

