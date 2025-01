Polizei Hagen

POL-HA: Hagener verunreinigt Bus mit Fäkalien

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitag (24.01.) verständigte ein Busfahrer gegen 17 Uhr die Polizei und gab an, dass ein Fahrgast mit Fäkalien um sich wirft und randaliert. Die Einsatzkräfte trafen in der Wehringhauser Straße auf den 60-Jährigen. Der Gevelsberger hatte zu dieser Zeit seine Hose in der Öffentlichkeit ausgezogen und urinierte auf eine Wiese. Der Mann hatte darüber hinaus sein Oberteil über seinen Kopf gezogen, sodass sein Bauch zu sehen war. An diesem war ein künstlicher Darmausgang zu sehen. Der 60-Jährige machte einen aggressiven Eindruck auf die Beamten, schrie die gesamte Zeit herum und gestikulierte wild mit den Armen. Er konnte nicht aus eigener Kraft geradestehen oder laufen. Der Randalierer hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 2,5 Promille.

Während der Aufnahme des Sachverhaltes gab der Busfahrer an, dass der 60-Jährige während der Fahrt seinen künstlichen Darmausgang herausgerissen habe und dann mit seinen Fäkalien um sich schmiss. Der Fahrer hielt unvermittelt an, die weiteren Fahrgäste verließen daraufhin das Fahrzeug. Aufgrund der erheblichen Verschmutzung des Innenraumes musste die Busfahrt abgebrochen und der Linienbus ausgetauscht werden. Der 60-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Erregung öffentlichen Ärgernisses. Der Mann wurde nach dem Einsatz einem Krankenhaus zugeführt. (HAR)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell