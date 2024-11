Polizei Wuppertal

POL-W: W Nach monatelangen Ermittlungen Tatverdächtige festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Nach mehreren Monaten, intensiver Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Wuppertal eine Frau (29) und einen Mann (56) festnehmen, die im Verdacht stehen gewerbsmäßig Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen zu haben. Die 29-jährige Frau und der 56-jährige Mann wurden dabei beobachtet, wie sie gewaltsam in das Transportfahrzeug eines Handwerkerbetriebes eindrangen, mutmaßlich um Werkzeuge zu entwenden. Den Polizisten gelang es, die Verdächtigen anschließend an der Autobahnausfahrt Wichlinghausen (BAB 46) festzunehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften beide Personen die Hauptverantwortlichen einer größeren Gruppierung sein, die für eine Vielzahl von Aufbrüchen von Handwerkerfahrzeugen in den letzten Jahren verantwortlich sein könnten, um an hochwertige Werkzeuge zu gelangen. Beide Verdächtige sind bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten und wurden in der Vergangenheit auch mehrfach rechtskräftig verurteilt. Mit einem Durchsuchungsbeschluss konnten in den Wohnungen der Verdächtigen Werkzeuge, Mobiltelefone, sowie diverse, gefälschte Ausweisdokumente des aus Serbien und Montenegro stammenden 56-Jährigen sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Personen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß die Untersuchungshaft anordnete. (sw)

