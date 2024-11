POL-W: SG Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Solingen

Wuppertal (ots) - Am 04.11.2024, gegen 12:00 Uhr, wurde eine Alarmanlage in einem Wohnhaus an der Nüller Straße ausgelöst. Die alarmierten Beamten stellten bei ihrem Eintreffen zunächst deutliche Einbruchsspuren an der Wohnungseingangstür fest, bevor sie im Inneren zwei Männer (18 und 33 Jahre alt) festnehmen ...

