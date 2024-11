Polizei Wuppertal

POL-W: W Fahrzeugführer flüchtet vor Kontrolle - Festnahme nach Verfolgungsfahrt in Barmen

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06.11.2024, gegen 04:00 Uhr) fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein silberner Mercedes auf, der das Rotlicht einer Ampel an der Höhne Ecke Bachstraße missachtete. Die Beamten beabsichtigten, das Auto zu kontrollieren. Statt sein Fahrzeug anzuhalten, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt über mehrere innerstädtische Straßen in Richtung Klingelholl fort. Er beschleunigte sein Fahrzeug so stark, dass die Beamten zur Eigensicherung die Verfolgung abbrachen. An der Westkotter Straße Ecke Klingelholl stellten die Polizisten das geflüchtete Fahrzeug erneut fest. Es war dort verunfallt und gegen eine Hauswand gefahren. Der Fahrzeugführer war nach dem Unfall zu Fuß geflüchtet. Die Beamten fanden ihn hockend unter einem geparkten Fahrzeug, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Der Fahrzeugführer erlitt bei der Kollision Verletzungen, die vom Rettungsdienst behandelt wurden. Da der Verdacht besteht, dass der Mann das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mercedes, mit dem der Mann unterwegs war, wurde zuvor von ihm gestohlen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist der 38-Jährige zudem nicht. Das Fahrzeug wurde vor Ort beschlagnahmt. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell