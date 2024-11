Polizei Wuppertal

POL-W: W Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 60-jährigen Carmela M.

Wuppertal (ots)

Die Polizei bat die Öffentlichkeit um Mitfahndung nach der 60-jährigen Wuppertalerin (siehe Pressemeldung vom 09.07.2024, 09:34 Uhr: PO-W: W 60-Jährige wird vermisst - Polizei bittet um Mithilfe). Am 14.10.2024 wurde in einem Waldstück in Cronenberg ein Leichnam entdeckt. Bei einer Untersuchung des Leichnams konnte die leblose als die Vermisste Carmela M. identifiziert werden. Die Umstände zum Verschwinden und zum Versterben sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Polizei dankt für die Mithilfe bei der Fahndung und bittet die Medien, das zuvor veröffentlichte Bild der Frau zu löschen und nicht weiter zu verwenden. (an)

