Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Totschlag in Elberfeld - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts auf der Südstraße, Ecke Lagerstraße in Wuppertal-Elberfeld ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal. Am Donnerstagabend (31.10.2024, gegen 22:30 Uhr) geriet ein 19-jähriger türkischer Staatsangehöriger mit einem 25-jährigen Deutschen in einen Streit. Im Rahmen einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zog der 19-Jährige nach Aussagen von Zeugen ein mitgeführtes Messer und stach mit diesem dem Geschädigten in den Bauch. Anschließend entfernte sich der 19-Jährige noch vor Eintreffen der ersten Polizeibeamten vom Tatort. Der Geschädigte erlitt durch den Stich eine Bauchverletzung, die lebensbedrohlich war. Nach erster Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst musste er umgehend in einem Krankenhaus notoperiert werden. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. Am 03.11.2024 stellte sich der 19-jährige Tatverdächtige bei der Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am 04.11.2024 der Haftrichterin beim Amtsgericht Wuppertal vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen den jungen Mann. Die Hintergründe für den Streit sind derzeit unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei bitten Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zu dem Geschehen geben können, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell