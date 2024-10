Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf - Fahrradfahrer am Hofkamp gestürzt

Wuppertal (ots)

Am 29.10.2024, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Straße Hofkamp zu einem Unfall, bei dem ein Fahrradfahrer (18) stürzte und verletzt wurde. Der junge Mann, der mit dem Fahrrad eines Lieferdienstes unterwegs war, fuhr auf dem Fahrradweg der Straße Hofkamp in östlicher Richtung, als er an der Einmündung Bembergstraße wegen eines kreuzenden grauen VWs auf regennasser Fahrbahn so stark abbremsen musste, dass er zu Fall kam. Der Fahrer oder die Fahrerin des VW hielt kurz an, stieg jedoch nicht aus, sondern fuhr wieder an und entfernte sich. Der 18-Jährige wurde durch Rettungskräfte leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

