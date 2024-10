Polizei Wuppertal

POL-W: W Körperverletzung und Flucht in Barmen

Wuppertal (ots)

Freitagmittag (25.10.2024, gegen 12:15 Uhr) griff ein 48-Jähriger den 77-jährigen Vater seiner Lebensgefährtin an. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich die Männer auf dem Gehweg der Straße Am Brögel und führten dort eine Unterhaltung, welche sich schnell zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Der 48-Jährige brachte den 77-jährigen Senior zu Boden und schlug und trat auf sein Opfer ein. Der Geschädigte rief nach Hilfe, woraufhin sich der Tatverdächtige zu Fuß in Richtung Buchenstraße entfernte. Unbeteiligte Zeugen und zwei zivile Polizeibeamte, die zu diesem Zeitpunkt einen Kurs im Außenbereich der Junior-Uni leiteten, wurden auf die Situation aufmerksam. Gemeinsam nahmen sie die Verfolgung auf und rannten durch mehrere Straßen dem Tatverdächtigen hinterher. In der Eichenstraße beobachteten sie, wie der Täter seine Kleidung wechselte. Den Zeugen und den Polizisten gelang es, den Gewalttäter bis zum Eintreffen der uniformierten Polizeikräfte festzuhalten. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen befand sich der 48-jährige Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Tat in einer psychischen Ausnahmesituation. Eingesetzte Kräfte brachten den Mann zu einer Polizeiwache, wo sich nach der Anzeigenaufnahme der Rettungsdienst und der kommunale Ordnungsdienst im weiteren Verlauf um den Mann kümmerten. Der 77-jährige Senior wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. (an)

