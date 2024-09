Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Einbruch in Physiotherapie

Erfurt (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 12.09.2024, auf Freitag, den 13.09.2024, kam es in der Gorkistraße in Erfurt zu einem Einbruch in eine Praxis für Physiotherapie. Nachdem der unbekannte Täter ein Fenster zu dieser gewaltsam geöffnet hatte, gelangte er in die Räumlichkeiten der Praxis. In der weiteren Folge öffnete der unbekannte Täter zwei Schränke und entwendete letztlich Bargeld im mittleren zweistelligen Betrag. Der entstandene Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro war hierbei unverhältnismäßig hoch verglichen mit dem Beuteschaden. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/7443-0) unter der Vorgangsnummer 0239692 entgegen. (LW)

