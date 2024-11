Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mutmaßliche Einbrecher in der Wohnung festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 04.11.2024, gegen 12:00 Uhr, wurde eine Alarmanlage in einem Wohnhaus an der Nüller Straße ausgelöst. Die alarmierten Beamten stellten bei ihrem Eintreffen zunächst deutliche Einbruchsspuren an der Wohnungseingangstür fest, bevor sie im Inneren zwei Männer (18 und 33 Jahre alt) festnehmen konnten. Die Wohnung wies deutliche Anzeichen auf, durchsucht worden zu sein. Zudem befanden sich Wertgegenstände in zwei bereitgestellten Koffern, um diese mutmaßlich mit dem Diebesgut zu entwenden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die zwei georgischen Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß Haftbefehl gegen die Männer erließ.

