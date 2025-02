Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 1200 Liter Öl gestohlen ++ Seevetal/Fleestedt - Einbrecher von Bewohnerin gestört ++ Tespe - Einschleichdiebstahl

Hollenstedt (ots)

1200 Liter Öl gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag, 18.02.2025, insgesamt sechs Fässer mit jeweils 200 Litern Öl vom Gelände einer Autowerkstatt gestohlen. Die Täter hatten dazu ein Element der Umzäunung des Grundstücks an der Straße Molkenstäh herausgeschnitten, um mit einem Fahrzeug auf das Gelände fahren zu können. Anschließend brachen sie einen Lagercontainer auf und beluden das Fahrzeug mit den sechs Fässern. Mit ihrer Beute im Wert von rund 6000 EUR machten sie sich unbemerkt aus dem Staub.

Die Tatzeit lag zwischen 17 Uhr und 7:30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Seevetal/Fleestedt - Einbrecher von Bewohnerin gestört

Ein Mann hat am Dienstag, 18.2.2025, eine 87-jährige Frau in ihrer Wohneinrichtung an der Winsener Landstraße bestohlen. Gegen 08:15 Uhr hatte der Mann an die Terrassentür geklopft und gesagt, dass etwas vom Balkon der darüber liegenden Wohnung heruntergefallen sei. Anschließend entfernte er sich wieder. Die Frau ging daraufhin ins Badezimmer. Der Mann nutzte währenddessen die nun auf Kipp stehende Terrassentür, um sich Zugang zu den Wohnräumen zu verschaffen. Als die Frau nach wenigen Minuten wieder aus dem Bad kam, war der Mann gerade dabei, Schubladen im Schlafzimmer zu durchwühlen. Er verließ fluchtartig die Wohnung, hatte aber bereits Bargeld und etwas Modeschmuck erbeutet.

Der Mann war circa 180-190 cm groß und von korpulenter Statur. Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Basecap. Der Mann sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Tespe - Einschleichdiebstahl

Am 17.2.2025, gegen 11 Uhr, kam es in der Straße Am Deich zu einem Einschleichdiebstahl. Eine 78-jährige Frau hatte zu dieser Zeit ihr Haus verlassen, um aus dem rückwärtigen Bereich des Grundstückes Kaminholz zu holen. Den Haustürschlüssel hatte sie von außen auf der Tür stecken lassen. Diese kurze Gelegenheit nutzten Diebe, um das Haus zu betreten und in aller Eile zu durchsuchen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck und hatten das Haus bereits wieder verlassen, als die Frau aus dem Garten zurückkam.

Nachbarn gaben später an, etwa zur gleichen Zeit einen Mann und eine Frau auf ihrem Grundstück überrascht zu haben, als diese plötzlich am Wintergarten des Hauses aufgetaucht waren. Der Mann hatte auf Ansprache angegeben, nach einer Ferienwohnung nahe des Fährhauses zu suchen. Möglicherweise handelte es sich dabei um die Täter.

Das Alter des Pärchens wird auf Ende 30 bis Mitte 40 geschätzt. Die Frau war circa 170-175 cm groß und trug blondes Haar. Der Mann war etwas größer, dunkelhaarig und trug einen Bart. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei in Marschacht nimmt Hinweise unter der Tel.-Nr. 04176 948930 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell