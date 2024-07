Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 88-Jährige um 500 Euro bestohlen

Hillerse (ots)

Die Polizei in Meinersen ermittelt in einem Fall von Diebstahl, der sich am Dienstag, dem 23.07.2024, gegen 11:15 Uhr ereignete. Eine 88-jährige Frau hob 500 Euro Bargeld an einem Geldautomaten in Hillsere, Hauptstraße 36a, ab. Kurz darauf bemerkte sie, dass sie von zwei Männern verfolgt wurde, während sie mit ihrem Rollator die Hauptstraße entlangging. Vor der Einmündung zur Ackerstraße sprach einer der Täter sie an, um nach dem Weg zum Bahnhof zu fragen. Später stellte die Frau fest, dass ihre Geldbörse aus einem Jutebeutel, der an ihrem Rollator befestigt war, gestohlen wurde.

Die unbekannten Täter warfen die Geldbörse der 88-jährigen Geschädigten nach Entnahme des Bargeldes weg. Die Geldbörse wurde später gefunden und der Frau noch am selben Nachmittag zurückgegeben.

Beschreibung der Täter: Erster Täter:

- Männlich - ca. 20 Jahre alt - Dunkle Haare - Kleine Statur - Er wurde durch die 88-Jährige bereits in der Bankfiliale wahrgenommen.

Zweiter Täter:

- Männlich - korpulent Statur - Mittelgroß - Dunkelhaarig

Die Polizei in Meinersen bittet weiterhin um Hinweise zu den Tätern oder zu Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten. Zeugen, die die Täter oder die 88-Jährige mit ihrem Rollator gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05372 97330 zu melden.

