PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten +++

Bad Schwalbach (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten, 65375 Oestrich-Winkel, Bundesstraße 42, Dienstag, 07.01.2025, 16:30 Uhr

Am heutigen Dienstag gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der B42 bei Oestrich-Winkel ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und drei verletzten Personen.

Ein 59-jähriger Rüdesheimer befuhr die B42 mit seinem Hyundai aus Richtung Wiesbaden in Fahrtrichtung Rüdesheim am Rhein. In Höhe der Abfahrt Goethestraße geriet er aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Toyota einer 71-Jährigen aus Eltville am Rhein zusammen. Die Eltvillerin musste aufgrund ihrer Verletzungen von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ihr 78-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Eltville, wurde ebenfalls schwer verletzt. Der Unfallverursacher erlitt augenscheinlich nur leichte Verletzungen. Beide wurden durch die Rettung in naheliegende Krankenhäuser verbracht.

Die beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 65.000,- Euro geschätzt. Die B42 musste im Unfallbereich für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 18:15 Uhr gesperrt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch unter (06722) 91124 0 mit der Polizeistation Rüdesheim am Rhein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell