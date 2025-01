PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Wohnung eingebrochen +++ Kellertür aufgehebelt und eingestiegen +++ Fahrerin verursacht betrunken Unfälle und flüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. In Wohnung eingebrochen,

Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Montag, 06.01.2025, 14:10 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)In Oestrich-Winkel sind am Montagnachmittag Einbrecher in eine Wohnung eingebrochen. Zwischen 14:10 Uhr und 17:00 Uhr beschädigten die bislang Unbekannten die Wohnungseingangstür in einem Mehrparteienhaus in der Hauptstraße, um daraufhin die Wohnräume zu betreten. Ob Gegenstände aus dem Haus gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Kellertür aufgehebelt und eingestiegen, Niedernhausen, Obernhäuser Weg, Dienstag, 24.12.2024, 12:00 Uhr bis Samstag, 04.01.2025, 11:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum seit Weihnachten brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Niedernhausen ein. Am Samstag stellten Verantwortliche des Hauses im Obernhäuser Weg fest, dass Einbrecher zu einem unbekannten Zeitpunkt eine Kellertür aufgehebelt und auf diesem Wege das Haus betreten hatten. Ohne an Beute gelangt zu sein, traten die Einbrecher wieder die Flucht an.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Fahrerin verursacht betrunken Unfälle und flüchtet, Geisenheim-Stephanshausen, Kirchweg, Dienstag, 07.01.2025, 01:00 Uhr

(fh)Im Geisenheimer Stadtteil Stephanshausen ist eine betrunkene Autofahrerin zunächst mit Fahrzeugen zusammengestoßen und dann geflüchtet. In der Nacht zum Dienstag ging bei der Polizeistation Rüdesheim die Meldung über eine augenscheinlich betrunkene Frau ein, die soeben in ein Fahrzeug gestiegen und davongefahren sei. Darüber hinaus würde ihr Pkw diverse Beschädigungen aufweisen. Den Beamten gelang es in der Nähe der Halteranschrift das Fahrzeug zu sichten und die verantwortliche Fahrerin zu kontrollieren werden. Tatsächlich war sie deutlich alkoholisiert, was in der Folge eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins zur Folge hatte. Da ihr Pkw darüber hinaus mehrere frische Beschädigungen aufwies, suchten die Beamten die zuvor von ihr zurückgelegte Wegstrecke ab und konnte zwei geparkte Fahrzeuge mit korrespondierenden Schäden feststellen. In Summe entstand an allen drei Fahrzeugen ein Schaden von 16.000 Euro. Die Dame muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell