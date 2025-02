Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallverursacher flüchtet

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer, der am Donnerstagabend von einer Unfallstelle im Bereich der Weißenauer Straße flüchtete, muss nun gleich mit mehreren Anzeigen rechnen. Der 21-Jährige hatte zunächst beim Ausparken gegen 20.45 Uhr in einem Parkhaus einen abgestellten Pkw beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Beamte des Polizeireviers Ravensburg konnten das Fahrzeug des Geflüchteten durch die Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen wenig später einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer war nicht nur verbotenerweise von der Unfallstelle geflüchtet, er konnte bei der Kontrolle auch keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Mehrere im Fahrzeug befindliche Personen waren zudem nicht angeschnallt. Während der 21-Jährige das Fahrzeug stehen lassen musste und sich nun strafrechtlich verantworten muss, müssen seine Mitfahrer mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ravensburg

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang unbekannter Unfallverursacher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Zeitraum zwischen 21 und 9 Uhr einen geparkten Volkswagen im Bereich der Friedhofstraße beschädigte, sucht die Polizei nun Zeugen, die Informationen zu dem Verursacher geben können. Die Polizei Ravensburg nimmt Hinweise unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Auseinandersetzungen am Bahnhof - Zeugen gesucht

Nachdem es am Montag, am Dienstag und am Mittwoch, jeweils etwa zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, im Bereich des Bahnhofs zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen gekommen sein soll, hat die Polizei Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen. Mindestens acht Männer schlugen und traten nach derzeitigem Kenntnisstand an einem der Tage auf einen 20-Jährigen ein, bevor die körperliche Auseinandersetzung zu einem späteren Zeitpunkt erneut eskalierte und die Beteiligten bereits vor Eintreffen der Polizei flüchteten. Zu den Verletzungen des 20-Jährigen können derzeit keine Angaben gemacht werden. Ein Teil der Beteiligten konnte zwischenzeitlich bereits identifiziert werden. Dennoch werden Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Frau flüchtet nach räuberischem Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Nachdem drei Personen am Donnerstagvormittag nach derzeitigem Kenntnisstand gemeinschaftlich im Bereich des Marienplatzes Diebstähle begangen haben, sucht die Polizei Zeugen. Ein 20-Jähriger, eine 36-Jährige und eine bislang unbekannte Frau entwendeten mutmaßlich gegen 10.15 Uhr einen Rucksack aus einem Modegeschäft und weiteres Diebesgut aus umliegenden Betrieben. Als der Inhaber des Modegeschäfts den Sachverhalt bemerkte und die drei Personen damit konfrontierte, entstand zwischen der Unbekannten und dem 34-Jährigen ein Gerangel um den Rucksack. Der Unbekannten gelang es, den Rucksack an sich zu reißen und die Flucht zu ergreifen, während ihre beiden Mittäter vor Ort blieben. Die blonde Frau, die augenscheinlich zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein soll, trug bei der Tat eine hellbraue Wollmütze, einen beigefarbenen Mantel und eine schwarze Leggings. Die Polizei Ravensburg bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wilhelmsdorf

Verpuffung geht glimpflich aus

Bei einer Verpuffung im Kamin eines Wohnhauses in der Hauptstraße in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde glücklicherweise niemand verletzt. Vorhandene Rückstände im Kamin dürften mutmaßlich ursächlich für die Verpuffung gegen 23 Uhr gewesen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und des ortsansässigen Kaminfegers konnte der Ausbruch eines Brandes verhindert und der Kamin gereinigt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist an dem Mehrfamilienhaus kein Schaden entstanden.

Wangen im Allgäu

Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Rund 5.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen auf der B32 im Bereich Herfatz entstanden, bei dem der verursachende Lkw-Fahrer geflüchtet ist. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Unbekannte beim Rückwärtsfahren Teile der Bushaltestelle beschädigte. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei Wangen nimmt Hinweise zu dem Unfallverursacher, dessen Lkw mutmaßlich blau gewesen sein soll, unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Bad Wurzach

Unbekannter beleidigt Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Bad Wurzach hat die Ermittlungen zu einer Beleidigung aufgenommen, nachdem am Donnerstagabend im Bereich der Ravensburger Straße ein Streit zwischen einem bislang unbekannten Mann auf einem E-Scooter und einer 43-jährigen Autofahrerin eskalierte. Der dunkel gekleidete Unbekannte überquerte zuvor, mutmaßlich ohne dies anzukündigen, die Fahrbahn. Die 43-Jährige musste eigenen Angaben zu Folge zur Verhinderung einer Kollision stark abbremsen und suchte im Anschluss das Gespräch mit dem Unbekannten. Dieser sprach im Rahmen des folgenden Streitgesprächs mehrere ehrverletzende Äußerungen gegenüber der Frau aus. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten E-Scooter-Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell