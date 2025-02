Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schlagabtausch in der Bahnhofstraße

Ein blaues Auge erlitt ein 19-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag vor einer Ausbildungsstätte in der Bahnhofstraße von einem ebenfalls jungen Mann angegangen wurde. Aus einem zunächst verbalen Streit zwischen den beiden entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen Verlauf der 18 Jahre alte Angreifer seinem Gegenüber ins Gesicht schlug. Grund für den Angriff dürften zurückliegende private Streitigkeiten sein. Der 18-Jährige hat nun mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung zu rechnen.

Gammertingen

Feuerwehreinsatz in Wohnheim

Zu einem Wohnheim im Ortsteil Mariaberg ist am Donnerstagnachmittag die Feuerwehr ausgerückt. Ein Wäschekorb stand nach bisherigen Ermittlungen in Flammen und löste in dem Gebäude, in dem sich zu diesem Zeitpunkt 13 Personen befanden, den Brandalarm aus. Unmittelbar nach der Alarmauslösung wurde die Evakuierung des Gebäudes eingeleitet. Eine Mitarbeiterin löschte den brennenden Korb mit einer Gießkanne. Die Wehrleute der anrückenden Freiwilligen Feuerwehr und der Werksfeuerwehr kümmerten sich im Anschluss um die Brandstelle. Verletzt wurde niemand. Der Schaden, der durch die Flammen entstanden ist, wird vorläufig auf einige hundert Euro geschätzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt gegen den unbekannten Verursacher. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Schwenningen

Wahlplakate beschädigt

Erneut wurden im Ortsgebiet in der vergangenen Woche mehrere Wahlplakate beschädigt. Nachdem bereits am vergangenen Wochenende vier Großwahlplakate in der Stettener Straße umgeworfen und teils mit schwarzer Farbe beschmiert worden sind, wurden auch zwischen Dienstag und Mittwoch mehrere Plakate in der Hauptstraße und der Stettener Straße mit schwarzer Farbe verunstaltet. Dabei scheinen die Täter nicht wählerisch gewesen zu sein, insgesamt sind fünf verschiedene Parteien von der Beschädigung ihrer Wahlwerbung betroffen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07573/815 erbeten.

Bad Saulgau

Ladendieb in Untersuchungshaft

In Untersuchungshaft genommen wurde ein 26-jähriger Mann, der im Verdacht steht, am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Platzstraße an einem gewerbsmäßigen Diebstahlsversuch beteiligt gewesen zu sein. Der Tatverdächtige wollte offenbar zusammen mit weiteren Mittätern Kosmetikartikel im Wert von mehreren tausend Euro in seinem Besitz bringen. Während ein bislang unbekannter Komplize in dem Geschäft die Waren in eine versteckte Tasche räumte und diese anschließend an den Tatverdächtigen übergab, deponierte dieser die Tasche samt Stehlgut in Kassennähe, mutmaßlich um sie anschließend, ohne zu bezahlen, mitzunehmen. Da das Vorgehen dank mehrerer Zeugen aufgefallen war, wurde der 26-Jährige, der den Kassenbereich passierte und dabei lediglich Gebäck bezahlte, vorläufig festgenommen. Da der rumänische Staatsangehörige keinen Wohnsitz in Deutschland hat und von Fluchtgefahr auszugehen ist, wurde er am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls anordnete. Der Komplize des 26-Jährigen, der ebenfalls an der Tat beteiligt war, ist indes noch unbekannt.

