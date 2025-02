Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Betrunkener Randalierer beleidigt Polizisten

Strafrechtlich verantworten muss sich ein 42-Jähriger, der am Donnerstag in den frühen Morgenstunden im Ortsgebiet zunächst randaliert und später die Einsatzkräfte beleidigt hat. Der mit weit über zwei Promille betrunkene Mann warf unter anderem ein Windlicht zu Boden, riss Blumen heraus und richtete dabei mutwillig Sachschaden an. Beim Eintreffen der Polizisten verhielt er sich aufbrausend und zunehmend aggressiv. Als er aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen wurde, beleidigte er die Einsatzkräfte. Er wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Darüber hinaus erwartet ihn eine Kostenrechnung für den Einsatz der Polizei.

Überlingen

Auffahrunfall

Rund 10.000 Euro Gesamtsachschaden entstand am Mittwoch gegen 13.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Lippertsreuter Straße. Ein 48 Jahre alter Renault-Lenker fuhr hinter einem Skoda in den Kreisverkehr der Frohsinnstraße ein. Als die vorausfahrende 46-Jährige ihren Skoda verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr der 48-Jährige aus Unachtsamkeit wuchtig auf. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Markdorf

Verkaufsautomat aufgebrochen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 4.30 Uhr im Stüblehof den Milchautomaten im Verkaufsraum aufgebrochen und Münzgeld gestohlen. Bei der Tat dürfte er sich mutmaßlich lediglich um knapp 10 Euro bereichert haben und flüchtete mit seiner geringen Münzgeld-Beute. Wie hoch der von ihm angerichtete Sachschaden ausfällt, ist nicht bekannt. Der Täter trug zur Tatzeit einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke und eine beige Hose. Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Meersburg

Schmuck gestohlen

Dreiste Diebe haben am Dienstag gegen 16 Uhr in einem Geschäft in der Steigstraße Schmuck gestohlen. Eine Frau täuschte Kaufinteresse vor und ließ sich beraten, in einem unbeobachteten Moment griff ihr Komplize hinter den Tresen und nahm mehrere Schmucktütchen an sich. Im Anschluss ergriff das Duo die Flucht. Beide Tatverdächtigen werden als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Der Mann war etwa 170cm groß und dunkel gekleidet. Er war rasiert und trug keine Brille. Die Frau war etwa 160cm groß, hatte dunkle Haare, die zu einem Zopf gebunden waren, und soll gebrochen deutsch gesprochen haben. Hinweise etwaiger Zeugen, die auf die Tatverdächtigen aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/4344-3 an den Polizeiposten Meersburg zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell