Ravensburg

Dieb geht mit leeren Händen aus - Polizei sucht Zeugen

Ein aufmerksamer Zeuge konnte durch sein Einschreiten am Mittwochnachmittag im Bereich der Roßbachstraße dafür sorgen, dass ein Dieb mit leeren Händen ausging. Der bislang Unbekannte wurde von dem Zeugen gegen 16 Uhr dabei beobachtet, wie er in einem Modegeschäft eine Jacke an sich nahm und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der Zeuge nahm zu Fuß die Verfolgung auf, woraufhin der Unbekannte das Diebesgut fallen ließ. Der dunkelhaarige Tatverdächtige dürfte nach Angaben des Zeugen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben und mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Sonnenbrille und einer schwarzen Schildkappe bekleidet gewesen sein. Die Polizei Ravensburg bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Unbekannter beschädigt Autos - Polizei sucht Zeugen

Nachdem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt 22 Autos in der Kornblumenstraße und dem angrenzenden Gebiet beschädigt wurden, ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Ein bislang Unbekannter hat im Zeitraum zwischen 2 und 5 Uhr die Außenspiegel von 21 Autos beschädigt und ein Fahrzeug mit Blumenerde beschüttet, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden ist. Personen, die Hinweise zum möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Baienfurt

Mann in Wohnhaus ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Mit leichten Verletzungen wurde ein Rentner in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Ortsteil Niederbiegen von zwei maskierten Männern in seiner Wohnung zurückgelassen, nachdem diese zuvor in sein Haus eingebrochen waren und unter Anwendung von körperlicher Gewalt Geld von ihm eingefordert hatten. Die Unbekannten flüchteten, nachdem sie das Haus durchsucht und Bargeld mitgenommen hatten. Eine medizinische Versorgung des Seniors war nicht erforderlich. An seinem Wohnhaus entstand durch den Einbruch Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gegen 1 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Ortsteil wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Zwei berauschte Fahrer gestoppt

Gleich zwei berauschte Autofahrer hat die Polizei Weingarten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestoppt. Während Beamten bei einem 74-Jährigen gegen 0.15 Uhr über 0,8 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen haben, wurden bei einem 19-Jährigen gegen 1.30 Uhr Anhaltspunkte auf den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmittel festgestellt. Beide Männer mussten die Fahrzeuge stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Sie müssen jeweils mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Ebenweiler

Unfall mit hohem Sachschaden

Rund 9.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag im Bereich der Fleischwanger Straße entstanden. Ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer übersah beim Einfahren aus einem Parkplatz nach eigenen Angaben aufgrund tiefstehender Sonne einen aus der Bushaltestelle ausscherenden Bus. Verletzt wurde bei darauffolgenden Kollision glücklicherweise niemand.

Wangen

Körperliche Auseinandersetzung durch mutige Zeugin gestoppt

Mindestens eine leicht verletzte Person ist die Bilanz einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Parkplatzes der Oberschwabenklinik am Mittwochnachmittag, bei der durch das Einschreiten einer aufmerksamen Zeugin vermutlich Schlimmeres verhindert werden konnte. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten ein 32-Jähriger und eine 30-Jährige gegen 15 Uhr zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Als beide gegenseitig mit Schlägen aufeinander losgingen, griff die Zeugin ein und konnte so eine weitere Eskalation verhindern. Die beiden Streithähne gelangen nun jeweils wegen Körperverletzung zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Bad Wurzach

Unbekannte befüllen mehrere Kanister mit Diesel - Polizei sucht Zeugen

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntagabend über 30 Liter Diesel an einer Tankstelle in mehrere Kanister abgefüllt und sind danach geflüchtet, ohne den Kraftstoff zu bezahlen. Einer der Männer, die gegen 18.45 Uhr im Bereich der Leutkircher Straße tätig wurden, habe laut Zeugenangaben eine schlanke Statur gehabt und trug einen blauen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und eine dunkle Schildmütze. Der andere Mann habe eine untersetzte Statur gehabt und einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen getragen. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Leutkirch

Unbekannter will Heckklappe von Auto aufbrechen - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag versucht, die Heckklappe eines im Bereich der Goethestraße geparkten Pkw aufzubrechen, um so mutmaßlich ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Am Schloss des Pkw, in dessen Innenraum der Unbekannte glücklicherweise nicht gelangte, ist Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Die Polizei Leutkirch sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, und bittet diesbezüglich um Mitteilung unter Tel. 07561/8488-0.

