Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fußgänger ergreift nach Unfall die Flucht

Ein Fußgänger hat am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr am Bahnhofsplatz einen Unfall verursacht und danach das Weite gesucht. Der etwa 30 Jahre alte, bärtige Mann trat vom dortigen Einkaufsgeschäft unvermittelt auf die Straße, woraufhin ein Busfahrer abrupt stark bremsen musste. Zwei Insassen stürzten bei dem Manöver und musste zur weiteren Versorgung ihrer leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Fußgänger flüchtete in Richtung Uferpark und konnte nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Auto mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Nach der Tat eines Vandalen zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in der Gebhardstraße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Unbekannte einen geparkten Pkw rundherum und richtete rund 6.000 Euro Sachschaden an. Etwaige Zeugen, die insbesondere zwischen 19 Uhr und 8 Uhr auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden

Tettnang

Betrug beim Autokauf im Internet

Wie gefährlich "Online-Shopping" sein kann, musste ein 59-Jähriger Ende vergangenen Monats erfahren. Der Mann war über eine Verkaufs-Plattform auf einen Sportwagen der Marke Audi aufmerksam geworden und hatte beim Anbieter, der seinen Sitz im europäischen Ausland angab, Interesse bekundet. Nachdem er die geforderte mittlere fünfstellige Summe in Vorkasse überwiesen hatte, brach der Kontakt ab. Nun ermittelt die Polizei wegen des Betrugs und rät bei Internetkäufen zu Vorsicht und einem gesunden Maß an Misstrauen. Auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention finden Sie vielseitige Informationen rund um das Thema Betrug.

Immenstaad

Betrunkener Randalierer soll auch Unfallflucht begangen haben

Wie sich im Nachgang herausstellte, soll der 42-Jährige, der am Donnerstagmorgen randalierte und die Polizisten beleidigte (wir haben unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5965652 berichtet), zuvor auch betrunken eine Unfallflucht begangen haben. Ein Zeuge will gegen 2.30 Uhr beobachtet haben, wie der alkoholisierte Radfahrer in der Hauptstraße unterwegs war, die Kontrolle über sein Rad verlor und gegen ein Regal und einen Tisch eines Cafés fuhr. Trotz des dabei angerichteten Sachschadens suchte er im Anschluss das Weite und beging Unfallflucht. Weil sich bei dem Folgeeinsatz herausstellte, dass er mit weit über zwei Promille deutlich Alkohol intus hatte, ermittelt der Polizeiposten Immensaad auch in dieser Sache. Weitere Zeugen, die den 42-Jährigen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden. Überlingen

Geldmappe gestohlen

Nachdem Diebe am Mittwoch gegen 15 Uhr eine Geldmappe aus einem Geschäft in der Münsterstraße gestohlen haben, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Eine Frau und ein Mann betraten den Verkaufsraum, nahmen die Mappe in einem unbeobachteten Moment an sich und ergriffen die Flucht. Das Duo wird als etwa 25 bis 35 Jahre alt mit osteuropäischem Aussehen beschrieben. Der tatverdächtige Mann soll etwa 175 bis 180cm groß gewesen sein und hatte kurze schwarze Haare. Er trug eine schwarze Daunenjacke mit schwarzem Fellkragen, schwarze Jeans und weiß/braune Schuhe. Seine Komplizin war zwischen 160 und 170cm groß. Sie hatte schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare mit einer weißen Strähne. Bekleidet war die Frau mit einer schwarzen Jacke mit Fell-Kapuze und einer dunkelblauen Jeans. Sie trug schwarze Stiefel mit Fell und Reißverschluss und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich. Personen, die Hinweise zum tatverdächtigen Duo geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei den Ermittlern zu melden.

Markdorf

Mann begeht mehrere Straftaten

In einer Justizvollzugsanstalt landete ein 28-Jähriger, der am Mittwoch nach einem Vorfall von der Polizei kontrolliert wurde. Weil sich der Mann am Nachmittag in einer Spielothek offenbar mit dem gestohlenen Pass eines Fremden auswies, verständigten Mitarbeiter die Polizei. Die Beamten trafen den flüchtenden 28-Jährigen im Rahmen der Fahndung an und fanden bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen darüber hinaus auch mehrere offensichtlich aus einem Drogeriemarkt entwendete Parfumflaschen. Wie die Recherchen ergaben, hatte er zuvor versucht, die hochpreisigen Düfte in einer Bar zu verkaufen. Nicht zuletzt bestanden gegen den 28-Jährigen Vollstreckungshaftbefehle, weshalb er nach den polizeilichen Maßnahmen direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Der Polizeiposten Markdorf hat darüber hinaus nun Ermittlungen wegen des Diebstahls und Missbrauchs der Ausweispapiere, wegen Ladendiebstahls und der versuchten Hehlerei gegen den Tatverdächtigen eingeleitet.

Markdorf

Unachtsam zurückgesetzt - Totalschaden

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 7742 zwischen Markdorf und Unterraderach. Ein 23-jähriger Traktor-Lenker verpasste auf der Fahrt in Richtung Unterraderach offenbar eine Einmündung, bremste ab und setzte sein Gefährt mehrere Meter zurück. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden 43-jährigen VW-Lenker und fuhr auf. Während die landwirtschaftlichen Maschine nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand am Pkw Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell