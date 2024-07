LPI-J: Einbruch in Rohbau

Weimar (ots) - In der Nacht zu Montag, kurz vor 4:00 Uhr morgens wurde die Feuerwehr über einen Brand in einer Gartenanlage in der Industriestraße informiert. Es stellte sich heraus, dass eine dort befindliche Gartenlaube in Brand geraten ist und die Flammen darüber hinaus bereits auf eine weitere Laube übergegriffen haben. Wie es zu dem Feuer kam und auch die entstandene Höhe des Sachschadens sind Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum ...

mehr