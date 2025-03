PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Sipplingen

Mehrfamilienhaus durch Brand stark beschädigt

Am Dienstagabend gegen ca. 19:00 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Sipplingen am Brunnenberg zu einem Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand zu bekämpfen und eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die Löscharbeiten dauerten bis 00:20 Uhr an. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Alle Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses konnten rechtzeitig evakuiert werden. Sie wurden umgehend betreut und anderweitig untergebracht. Das Gebäude ist jedoch aufgrund der massiven Schäden durch den Brand derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 800.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren 96 Wehrleute, darunter 19 Fahrzeuge, vor Ort. Ferner wurde eine Drohne der Feuerwehr eingesetzt, um entstandene Glutnester zu sichten. Das DRK war mit 39 Rettungskräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei appelliert an Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 07551/8040 zu melden.

