POL-NOM: Sachbeschädigung auf einem Schulgelände

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Hullerser Landstraße, Sa. 21:30 Uhr Einbeck(mho) Zu einer gefährlichen Körperverletzung durch Schläge und Tritte kam es am Samstagabend. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 30-jähriger Mann aus Einbeck und ein 34-jähriger Mann aus Dassel in Streit. Dabei schlug der 34-jährige dem 30-jährigen Mann mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Anschließend stürzte dieser zu Boden. ...

