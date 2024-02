POL-OE: Hinweise nach Einbruch in Lagerraum gesucht

Attendorn (ots) - Unbekannte Täter sind in dem Zeitraum von Sonntag (25. Februar, 16 Uhr) bis Montag (26. Februar, 14 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Mainzer Straße eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Täter die Wohnungseingangstür, um in das Haus zu gelangen. Dort gingen sie in mehrere Räume und durchsuchten sämtliche Schränke und Kommoden. Ob die Täter etwas erbeuteten, war zum ...

mehr