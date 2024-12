POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Gandersheim (ots) - Kreiensen, Wilhelmstraße, 01.12.2024, 08:30 Am Sonntagmorgen, gegen 08:30 Uhr, kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei- und Rettungskräften in der Wilhelmstraße in Kreiensen, da sich dort eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Person wurde einer Klinik ...

mehr