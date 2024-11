Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Willy-Brandt-Platz

06.11.2024, 12.00 Uhr

61-Jährige verletzt

Gestern ist es in den Mittagsstunden in Höhe der sogenannten "Toblerone" am Willy-Brandt-Platz zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Dabei ist eine 61-Jährige mit ihrem Renault Clio auf dem Willy-Brandt-Platz, vom Hauptbahnhof kommend, in Richtung Stadthalle gefahren. An der Kreuzung zwischen Dampflok und "Toblerone" wartete bei Rotlicht ein von links kommender 42-Jähriger in seinem Opel Corsa. Als die Ampel auf "Grün" sprang, sei er nach links in Richtung Stadthalle abgebogen. In diesem Moment sei von rechts die Fahrerin des Renault Clio gekommen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die 61-Jährige klagte anschließend über Schmerzen, so dass sie vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Sowohl der Fahrer des Opel, als auch die Fahrerin des Renault gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung gefahren zu sein.

Der Verkehrsunfalldienst Braunschweig sucht deshalb nach Zeugen, die Angaben zum Hergang des Unfalls und/oder zur Schaltung der dortigen Ampel zum Unfallzeitpunkt machen können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell