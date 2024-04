Polizei Münster

POL-MS: Pkw überschlägt sich an den Loddenbüschen - 42-Jähriger schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagmittag (09.04.,13:38 Uhr) ist ein 42-jähriger Mann aus Münster mit seinem Nissan bei einem Verkehrsunfall in der Straße "An den Loddenbüschen" schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Münsteraner die Straße in Fahrtrichtung Albersloher Weg. Aus bislang unbekannten Gründen kam er von der Fahrbahn ab und stieß mit zwei in einer Parkbucht stehenden Fahrzeugen zusammen. Dabei überschlug sich der Nissan und kam auf dem rechten Fahrstreifen auf seinem Fahrzeugdach zum Stehen. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Fahrer in ein Krankenhaus.

Die Unfallursache ist bisher ungeklärt und Teil der Ermittlungen. Dazu war unter anderem das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster im Einsatz. Bis in den späten Nachmittag wurde die Straße "An den Loddenbüschen" aufgrund von Reinigungsarbeiten gesperrt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

