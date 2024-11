POL-BS: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Emsstraße 03.11.2024, 21.30 Uhr Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung Bezüglich des Brandes in einem Hochhaus in der Emsstraße am vergangenen Sonntag ermittelt das hiesige Fachkommissariat der Kriminalpolizei wegen des Versuchs einer schweren Brandstiftung. Durch das Feuer in einem Fahrstuhl des Hochhauses wurden die Bewohner erheblich gefährdet und das Haus oder die ...

mehr