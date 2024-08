Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Straftaten: 30-Jähriger festgenommen

Hamm (ots)

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft konnte die Polizei am Montag, 12. August, einen 30-jährigen Mann vorläufig festnehmen.

Der Mann wird verdächtigt, in den letzten Wochen im Stadtgebiet eine Vielzahl von Straftaten begangen zu haben, darunter Diebstähle u.a. von Fahrrädern und E-Scootern und Sachbeschädigungen.

Polizisten erkannten den Mann gegen 18.10 Uhr an einem Spielplatz am Markenweg. Bei seiner Festnahme fanden die Einsatzkräfte einen gestohlenen E-Scooter hinter einem Gebüsch. Der 30-Jährige trug zudem ein T-Shirt, an dem sich noch eine Alarmsicherung befand.

Er kam in das Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hamm U-Haft gegen den 30-Jährigen, der im Anschluss in eine JVA kam.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell