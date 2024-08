POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 5. bis 11. August

Hamm-Mitte (ots) - Die Hammer Polizei führte am Freitag, 9. August, ab 20 Uhr einen Kontrolleinsatz in der Innenstadt durch. Im Rahmen der Sicherheitskooperation erhielt sie Unterstützung von Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes. Durch die deutliche Sichtbarkeit der Ordnungshüter wird das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger auch in den Abend- und ...

mehr