Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Alleinunfall mit tödlichem Ausgang

Heppenheim (ots)

Am Sonntag (23.06.) kam es gegen 08:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen Heppenheim und Bensheim. Ein 63-Jähriger Bensheimer befuhr die Bundesstraße 3 aus Richtung Heppenheim kommend in Fahrtrichtung Bensheim und kam aus bislang ungeklärter Ursache, aber ohne Fremdeinwirkung, nach links von der Fahrbahn ab. Abseits der Fahrbahn kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und geriet hierdurch in Brand. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR. Durch schnell eingreifende Ersthelfer konnte der Fahrer noch aus dem Fahrzeug geborgen werden, erlag jedoch trotz eingeleiteter Reanimation noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Bundesstraße 3 musste für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt werden. Neben zwei Streifen der Polizeistation Heppenheim waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr Bensheim, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Warum der Fahrer mit seinem Fahrzeug verunglückte ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

