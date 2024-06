Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Mörfelden-Walldorf: Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Samstag, den 22.06.2024, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 14:25 Uhr, ereignete sich in Walldorf in der Käte-und-Walter-Raiß-Straße (ehemals Werrastraße) eine Verkehrsunfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein schwarzer Audi A4 von einem anderen PKW-Fahrer, vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken, beschädigt. Der Audi stand in einer der Parklücken im Bereich des Friedhofes. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf zu melden.

