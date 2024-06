Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rechte Parolen in Neubrandenburg skandiert - Polizei sucht weitere Zeugen

PHR Neubrandenburg (ots)

Am 14.06.2024 ,gegen 16:40 Uhr, erreichte die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein Notruf, in welchem ein Zeuge mitteilte, dass gegenwärtig 10 -15 Personen sich am Oberbach, Höhe des Parkplatzes aufhalten. Aus der Gruppe heraus wurde das Lied Gigi D`Agostino "L´amour toujours" abgespielt. Während des Abspielen des Refrains wurde dann von einer unbekannten kleinen Personengruppe lautstark "Deutschland, den Deutschen. Ausländer raus!" sowie "Sieg Heil" und "Heil Hitler" gerufen. Die sofort eingesetzten Beamten konnten nicht die Personengruppe vor Ort oder in der Nähe feststellen. Eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und des Verdachtes der Volksverhetzung wurde aufgenommen. Die Täter sind der Polizei bisher unbekannt. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Zum Sachverhalt werden weitere Zeugen gesucht. Wer zum Tatzeitpunkt sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Tel.0395/5582-5224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell