Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der Brandstiftung in 17309 Krugsdorf (LK Vorpommern-Greifswald)

PHR Pasewalk (ots)

Am 13.06.2024, 20:10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Brand einer Scheune in 17309 Krugsdorf gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass ein Anbau/ Schleppdach an einer Scheune brannte. Unter diesem Vordach, welches durch das Feuer vollständig zerstört wurde, waren u.a. Holz und ein Rasenmähtraktor gelagert. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Scheune konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zum Einsatz kamen die Freiwilligen Feuerwehren Krugsdorf, Koblentz, Pasewalk und Zerrenthin mit insgesamt 50 Kameraden und 11 Einsatzfahrzeugen. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Da eine Brandstiftung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Kriminaldauerdienst Anklam die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg

