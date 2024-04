POL Schwaben Nord: Hauswand beschädigt

Augsburg (ots) - Göggingen - Am vergangenen Montag (01.04.2024) griff eine 51-Jährige Einsatzkräfte in der Edisonstraße körperlich an. Gegen 08.00 Uhr hielt sich die 51-Jährige trotz Hausverbot in einer Tankstelle auf, weshalb die Polizei verständigt wurde. Die Einsatzkräfte sprachen der Frau einen Platzverweis aus, dem sie wiederholt nicht nachkam. Außerdem zeigte sich die 51-Jährige äußerst aggressiv. Die ...

mehr