PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 06.03.2025

Drogenpaket versehentlich falsch zugestellt - Mann in Untersuchungshaft

Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg haben zusammen mit einer Fahndungseinheit der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen vergangene Woche einen 47 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, rund zwei Kilogramm Amphetamin nach Deutschland eingeführt zu haben. Der 47-Jährige bestellte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Drogen im Ausland und ließ sie an eine Ravensburger Packstation liefern. Da das Paket allerdings fehlgeleitet und in einem Mehrfamilienhaus abgestellt wurde, nahmen die verständigten Kriminalbeamten wegen der verdächtigen Lieferung die Ermittlungen auf. Diese führten zu dem in Österreich wohnhaften Tatverdächtigen, der beim Versuch, sein Paket an der Packstation in Empfang zu nehmen, festgenommen wurde. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 47-Jährigen fanden die dort zuständigen Polizisten unter anderem rund ein Kilogramm Haschisch, Kokain im höheren zweistelligen Grammbereich und weitere synthetische Drogen sowie einen größeren Bargeldbetrag. Der dringend Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Anstiftung zur unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Seither befindet sich der 47-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

