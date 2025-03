Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall bei tiefstehender Sonne

Ein Leichtverletzter und rund 5.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen im Bereich der Schmeientalstraße zwischen dem Lenker eines Pkws und einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine. Ein 26-jähriger Volkswagen-Fahrer übersah gegen 8.30 Uhr mutmaßlich aufgrund des blendenden Standes der Sonne den abgestellten Hubsteiger und den dahinterstehenden 61 Jahre alten Betreiber der Maschine und kollidierte mit beiden. Nach dem Aufprall musste der 61-Jährige leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Volkswagen des 26-Jährigen entstanden durch die Kollision so starke Beschädigungen, dass er abgeschleppt werden musste.

Bad Saulgau

Unfall auf Bundesstraße

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag im Bereich der Altshauser Straße entstanden, bei dem eine 23-jährige Lkw-Fahrerin wuchtig von hinten auf den vorausfahrenden Volvo eines 33-Jährigen aufgefahren ist. Der 33-Jährige musste nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 14.30 Uhr am Kreisverkehr in Richtung der B 32 verkehrsbedingt halten, was die 23-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nicht rechtzeitig bemerkte und auf den vor ihr Fahrenden auffuhr. Während die Fahrer unverletzt blieben, wurde der Volvo des 33 Jahre alten Mannes durch den Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell