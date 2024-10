POL-SO: Bad Sassendorf - Zahlreiche Diebstähle in der Börde-Therme

Wickede (ots) - In der Zeit von Freitag, 11.10, 16.00 Uhr bis Samstag, 12.10., 09.30 Uhr brachen unbekannte Personen in eine Firmenhalle in der Straße "Zum Ostenfeld" ein. Durch Einschlagen einer Scheibe des Rolltores gelang den Tätern das Betreten des Objektes. In der Produktions- und Lagerhalle sowie dem angrenzenden Büro wurde nach Wertgegenständen gesucht und diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde eine noch nicht bekannte Anzahl an ...

