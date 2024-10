Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest (ots)

Am Freitagnachmittag (11.10.) kam es gegen 15.25 Uhr auf dem Overweg in Soest zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer aus Wickede verletzt wurde. Der 76-Jährige war mit seinem Krad in Richtung B475 unterwegs, als zeitgleich ein 18-jähriger Mann aus Möhnesee mit seinem Opel Corsa vom Gelände der Aral- Tankstelle in den Overweg einfahren wollte. Der Autofahrer übersah das Motorrad und es kam trotz Ausweichversuchs des Wickeders zum leichten Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 76-Jährige wurde eher leicht verletzt, eine Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell