Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt

Bei Verkehrskontrollen in der Paulinenstraße hat das Polizeirevier Friedrichshafen am Donnerstag zahlreiche Verkehrsverstöße geahndet. Bei den Kontrollen zwischen 11 und 16.30 Uhr trafen die Beamten auf 30 nicht angeschnallte Verkehrsteilnehmer. 20 Autofahrer waren indes mit Handy am Ohr hinterm Steuer unterwegs. Auf sie kommt nun neben der Anzeige ein Punkt in Flensburg zu. Damit muss auch eine 29-Jährige rechnen, die während der Kontrolle der Beamten bei Rotlicht über den Bahnübergang fuhr. Außerdem ahndeten die Beamten einen Autofahrer, der trotz Brillen-Eintragung im Führerschein ohne Sehhilfe unterwegs war sowie eine Familie, bei denen das Baby statt im Sitz auf dem Schoß mitfuhr.

Friedrichshafen

Auto gestreift und davongefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem am Donnerstag zwischen 15 und 15.30 Uhr in der Sandöschstraße ein Pkw angefahren wurde. Der Unfallverursacher streifte den am Straßenrand geparkten Toyota und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3.000 Euro an dem Wagen zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Brand in Bürogebäude

Wegen eines Brandalarmes ist die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstagmorgen zum Graf-Zeppelin-Platz ausgerückt. Im Bürogebäude einer dortigen Firma hatte sich in einem Abfallraum ein Feuer entzündet, das nach bisherigen Erkenntnissen in einem Restmüllbehälter ausgebrochen ist. Durch sich bildende Rauchentwicklung löste ein Rauchmelder aus, der schnell auf den Brand aufmerksam machte. Das Feuer konnte durch die anrückenden Wehrleute rasch gelöscht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an.

Tettnang

Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

Nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Auto in der Friedensstraße ist ein Autofahrer einfach davongefahren. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 17.30 Uhr, verursachte der bislang nicht bekannte Fahrer vermutlich beim Vorbeifahren einen Schaden von rund 3.000 Euro an dem geparkten Opel. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Polizei ermittelt nach vermeintlichem Schuss auf Bus - Hinweise erbeten

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am Donnerstagnachmittag. Der Fahrer eines Linienbusses fuhr gegen 14.45 Uhr stadtauswärts auf der Lippertsreuter Straße, als er auf Höhe eines Kreisverkehrs einen Knall hörte und sein Fahrzeug daraufhin stoppte. Wie sich herausstellte, war die Scheibe seines Busses zersprungen. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass mit einem Luftdruckgewehr auf den Bus geschossen wurde. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der entstandene Schaden an dem Bus beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei zu melden.

Deggenhausertal

Rettungshubschraubereinsatz nach Verkehrsunfall

Bei einer Kollision mit einem Auto ist ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag auf der L 204 verletzt worden. Der Zweiradlenker war kurz vor 16.30 Uhr von Urnau nach Deggenhausertal unterwegs, als der Autofahrer im Pkw vor ihm abbremsen musste. Der 20-Jährige fuhr auf den VW auf und erlitt bei der Kollision eher leichte Verletzungen. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Frickingen

Kind zwischen Siloballen eingeklemmt

Zu einem Rettungseinsatz sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagnachmittag nach Lampach ausgerückt. Ein 13 Jahre alter Junge war zwischen zwei Siloballen eingeklemmt und konnte sich nicht mehr eigenmächtig befreien. Wie sich herausstellte, war er zwischen die Ballen geklettert, um einen dorthin gefallenen Fußball zu holen. Mit Hilfe der Rettungskräfte wurde der Bub befreit. Er war glücklicherweise nicht verletzt. Ein zur Vorsicht ebenfalls im Einsatz befindlicher Hubschrauber wurde nicht benötigt.

Salem

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte forderte eine Verkehrskollision auf der L 201 zwischen Salem und Heiligenberg am Freitagmorgen. Ein 86-jähriger Opel-Fahrer kam auf seiner Fahrt von Salem nach Weildorf aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Dessen 59-jähriger Fahrer war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt und hatte im Fahrzeug einen Gurtdummy in Benutzung. Durch die Kollision mit dem Opel wurde sein BMW abgelenkt und prallte gegen einen Baum. Er musste durch die Freiwillige Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Der 59-Jährige sowie der Opel-Lenker wurden durch den Unfall mittelschwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte beide medizinisch und brachte sie im Anschluss in umliegende Krankenhäuser. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autos wurden durch Abschleppdienste geborgen.

