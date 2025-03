Bodenseekreis (ots) - Tettnang Autofahrerin überfährt Kind an Fußgängerüberweg Einen 3-Jährigen hat eine 78 Jahre alte Citroen-Fahrerin am Mittwochnachmittag in der Loretostraße an einem Fußgängerüberweg überfahren und ihn dabei schwer verletzt. Die Pkw-Lenkerin hielt nach bisherigen Erkenntnissen kurz nach 16 Uhr zunächst am Überweg an und ließ eine Mutter mit ihrem Kind passieren. Als sie weiterfahren ...

