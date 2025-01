Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Sturz mit E-Scooter unter Drogeneinfluss

Bingen (ots)

Am Montagabend den 06.01.2025 stürzte auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Bingerbrück gegen 19:00 Uhr ein 48-Jähriger derart mit seinem E-Scooter, dass Passanten sicherheitshalber den Rettungsdienst informierten. Weil der 48-jährige gegenüber den Rettungskräften aufbrausend und renitent wurde, informierten diese die Polizei Bingen. Der Fahrer wurde zur Abklärung möglicher Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogenschnelltest bestätigte den zeitnahen Konsum von Amphetamin und Cannabis. Daher wurde dem Fahrer im Anschluss an die Behandlung eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Glücklicherweise kamen durch den Sturz nach jetzigem Stand weder der Fahrer noch Unbeteiligte zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell