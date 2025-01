Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit fremden Motorroller

Bingen-Bingerbrück (ots)

Am Montag, den 6. Januar 2025, gegen 16:35 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Koblenzer Straße einen 57-jährigen Motorrollerfahrer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war und somit auch nicht zum Führen des Motorrollers berechtigt war. Darüber hinaus stelle sich heraus, dass der Motorroller nicht im Eigentum des Nutzers stand und er den Fahrzeugschlüssel ohne Kenntnis der Eigentümerin, bei welcher es sich um eine Bekannte des Fahrers handelte, an sich genommen hatte. Da zudem der Verdacht einer drogenbedingten Beeinflussung bestand, wurde der 57-Jährige zur Polizeiinspektion Bingen gebracht, wo ihm zu Beweiszwecken durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

