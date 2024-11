Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Tritten, Ingewahrsamnahmen und mehr

Iserlohn (ots)

Zeugensuche nach Tritten

Die Polizei wurde am Samstagabend gegen 21:30 Uhr zum Hohler Weg gerufen, da sich dort ein 51 Jahre alter Iserlohner aufhielt, welcher zuvor Opfer mehrerer Tritte wurde. Der Geschädigte hielt sich demnach zuvor im Bereich des Fritz-Kühn-Platzes auf und geriet in eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe von vier Männern, einer der Männer trat mehrfach nach dem Iserlohner. Zwei Männer waren weiß gekleidet, zwei Männer dunkel. Sie entfernten sich in Richtung Bahnhof und waren im Alter von 17-20 Jahren, womöglich mit osteuropäischer Herkunft. Der Geschädigte wurde leicht verletzt, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ingewahrsamnahmen vor der Kneipe

In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei um 02:50 Uhr zu einer Gaststätte am Mühlentor gerufen, da ein 32 und ein 36 Jahre alter Iserlohner gegen den Willen der dort Bediensteten Zutritt zur Kneipe verlangten. Sie waren offenbar deutlich alkoholisiert und verhielten sich aggressiv, die Polizei sprach den Personen gegenüber Platzverweise aus. Als diese nicht befolgt wurden und die Personen erneut die Gaststätte aufsuchen wollten, folgten zwei Ingewahrsamnahmen. Der 32-Jährige wurde unmittelbar in Gewahrsam genommen, der 36-Jährige wiederum lief zunächst in Richtung Südengraben davon und kam zu Fall. Er ging mit geballten Fäusten danach auf die Beamten zu und wurde überwältigt. Es folgte die Ingewahrsamnahme und ein Strafverfahren.

Werkzeugdiebe unterwegs

Aus einem an der Bertholdstraße abgestellten Transporter wurden am Wochenende Werkzeuge entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 21:30 Uhr. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür des Firmenwagens, nun sucht die Polizei Zeugen.

Spiegel demoliert

Ein 31 Jahre alter Iserlohner beschädigte am Samstagabend um 22:15 Uhr die Außenspiegel von drei Fahrzeugen. Der Randalierer konnte durch die Polizei angetroffen werden und erhielt einen Platzverweis, gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die beschädigten Fahrzeuge befanden sich im Bereich der Fritz-Lührmann-Straße in der Iserlohner Heide. Die Polizei rät Geschädigten, sich an die Polizei zu wenden.

Bargeld entwendet

In Oestrich haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag nahe der Kampstraße einen vierstelligen Bargeldbetrag erbeutet, sie öffneten einen vermutlich unverschlossenen Pkw. In der Mittelkonsole war die Bargeldsummer verstaut. Die Polizei warnt eindringlich davor, Wertsachen im vermeintlich "sicheren" Auto zu verwahren und sucht nach Zeugen.

Einbruch in Oestrich

Unbekannte sind von Freitag auf Samstag zwischen 17:30 und 09:50 Uhr in ein Einfamilienhaus am Sonderhorstweg eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Werkzeuge aus dem Garten. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Geschehen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell