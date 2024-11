Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfall: Radfahrer schwer verletzt

Iserlohn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall "An Pater und Nonne" ist heute Mittag ein Radfahrer schwer verletzt worden. Gegen 12.20 Uhr fuhren ein Nachrodter (84) in seinem BMW und ein Radfahrer aus Iserlohn (57) in gleicher Richtung in die Untergrüne. Der Radfahrer beabsichtigte sich auf den Linksabbiegerstreifen einzuordnen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß. Hierdurch kam der Radfahrer zu Fall, wurde vom PKW überrollt und kam unter dem Fahrzeug zum Liegen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn mit schweren Verletzungen ins Klinikum Dortmund-Nord. Lebensgefahr bestand nicht. Es entstanden etwa 2.200 Euro Sachschaden. Der PKW wurde abgeschleppt. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gespert. (dill)

