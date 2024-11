Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl: Zeugen gesucht!

Altena (ots)

Gestern Mittag, gegen 14 Uhr, kam es am Markaner zu einem Gedränge beim Einsteigen in einen Bürgerbus. Dabei sollen zwei Frauen dieses Gedränge provoziert haben, um die Geldbörse des 75-jährigen Opfers zu entwenden. Den Bus genutzt haben die beiden schließlich nicht. Sie stiegen unmittelbar wieder aus. Hinweise auf die Identität der beiden unbekannten Frauen nimmt die Polizeiwache in Altena entgegen: 02351/9099-0. (schaff)

