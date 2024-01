Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Unterwellenborn (ots)

Am Montag, gegen 17.50 Uhr, befuhr der 48-jährige Fahrer eines PKW in Kamsdorf die Zollhäuser Straße in Richtung Unterwellenborn. An der Einmündung Ferdinand-Chelius-Straße wollte er nach links abbiegen. Hier kollidierte er mit der 16-jährigen Fahrerin eines Mopeds. Das Mädchen wurde durch den Aufprall über die Motorhaube des Fahrzeuges geschleudert und zog sich dabei Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

