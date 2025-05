LPI-G: Verkehrsunfall

Altenburg (ots) - Schmölln. In der Nacht zum 2. Mai 2025 kam es gegen 03:30 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Bergstraße in Schmölln zu einem Vorfall, bei dem es zu einer versuchten Körperverletzung auf einen 59-jährigen Mitarbeiter der Unterkunft kam. Der 20-jährige Mann aus Marokko hielt sich erneut widerrechtlich in der Unterkunft auf. Als der ...

mehr